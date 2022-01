Kirche

Neresheim freut sich auf die neue Pfarrerin

Plus Pfarrerin Rebekka Scheck ist in Friedrichshafen mit viel Lob für ihre Arbeit verabschiedet worden. Jetzt kommt sie nach Neresheim.

Von Viktor Turad

Am Sonntag, 20. Februar, feiert die neue Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinden Neresheim und Schweindorf, Rebekka Scheck, ihre Investitur. Bislang war die 41-Jährige Pfarrerin an der Schlosskirche in Friedrichshafen tätig. Dort ist sie jetzt mit vielen lobenden Worten verabschiedet worden. "Wir sind traurig, dich ziehen lassen zu müssen. Du wirst uns fehlen, gerade auch wegen deiner Freundlichkeit, deines unverwechselbaren Humors und deines befreienden Lachens", sagte Pfarrer Martin Rose über seine Kollegin, die ihre Wirkungsstätte am Bodensee nach siebenjähriger Dienstzeit verlässt.

