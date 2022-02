19-jähriger Autofahrer wird bei Unfall verletzt

Der junge Mann kommt mit seinem Auto von der Fahrbahn ab. Welchen Grund die Polizei dafür vermutet.

Ein 19-Jähriger ist bei einem Unfall zwischen Kirchheim und Zipplingen verletzt worden. Der junge Mann war mit seinem Auto am Dienstagvormittag auf der K 3205 unterwegs.

Wie die Polizei berichtet, kam das Fahrzeug aufgrund eines Fahrfehlers auf der abschüssigen Fahrbahn auf Höhe der Abzweigung nach Jagstheim von der Fahrbahn ab, prallte im weiteren Verlauf gegen eine Böschung und kippte auf die Seite.

Der Fahrer wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Wagen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. (AZ)