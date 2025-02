Netze ODR versorgt Kirchheim am Ries weiterhin mit Gas und Strom

Das Stromversorgungsunternehmen Netze ODR und die Gemeinde Kirchheim am Ries haben ihre Partnerschaft erneuert. Wie die Gemeinde in einer Pressemitteilung bekanntgibt, unterzeichnete Bürgermeister Danyel Atalay jüngst den Vertrag in Ellwangen. Die Netze ODR ist somit berechtigt, für die nächsten 20 Jahre für die Strom- und Erdgasversorgung die öffentlichen Straßen zu nutzen, um Leitungen zu betreiben und die Kommune mit Energie zu versorgen.

„Wir freuen uns, dass wir mit der Netze ODR die bewährte und zuverlässige Partnerschaft fortsetzen können“, sagte Bürgermeister Danyel Atalay beim Treffen in Ellwangen. Mit über 100 Jahren Erfahrung in der Energieversorgung verstünden sich die ODR und ihre Tochter, die Netze ODR, als Impulsgeber und Partner, für die Gemeinde einen Mehrwert zu schaffen, sagte Stefanie Stengel-Mack, Kommunalmanagerin bei Netze ODR.

Gasversorgung in Kirchheim am Ries: Netze ODR für weitere 20 Jahre

„Die vertrauensvolle Zusammenarbeit in den vergangenen 114 Jahren und die daraus entstandene großartige Partnerschaft sind einzigartig. Mit dem Neuabschluss des Vertrages haben wir die Basis geschaffen, die Energiewende in unserer Region und in der Kommune Kirchheim am Ries gemeinsam zu gestalten“ betonte Sebastian Maier, Aufsichtsratsvorsitzender der Netze ODR.

Bereits 1911 begann die Partnerschaft mit der Gemeinde Kirchheim am Ries, als das Vorgängerunternehmen der ODR die Region mit Elektrizität erschloss. 2006 wurde die Gemeine Kirchheim am Ries an das Erdgasnetz angeschlossen. Seitdem besteht die Zusammenarbeit.