31-Jähriger beschädigt in Kirchheim mit Zugmaschine ein Auto

Am Sonntagmorgen beschädigt der Fahrer einer Zugmaschine in Kirchheim ein Auto. Es entsteht ein hoher Schaden.

Ein 31-Jähriger hat in Kirchheim am Ries am Sonntagmorgen ein Auto beschädigt. Wie die Polizei berichtet, fuhr der 31-Jährige mit seiner Zugmaschine auf der Verbindungsstraße zwischen Heerhof und Trochtelfingen. Auf der Fahrt beschädigte er das Auto eines 51-Jährigen. Der entstandene Schaden beträgt etwa 3000 Euro. (AZ)

