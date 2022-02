Kirchheim am Ries

vor 19 Min.

Abschied von Kirchheims Bürgermeister: "Das Loslassen ist nicht ganz einfach"

Foto: Kirchheim Am Ries

Willi Feige hört als Bürgermeister von Kirchheim am Ries auf.

Plus Kirchheims Bürgermeister Willi Feige spricht im Interview darüber, ob Bürgermeister ein Traumjob ist und welche die wichtigsten Projekte seiner Amtszeit waren.

Von Bernd Schied

Herr Feige, Ende des Monats geht Ihre Amtszeit als Bürgermeister der Gemeinde Kirchheim nach 24 Jahren zu Ende. Was überwiegt: Die Freude auf den Ruhestand oder Wehmut?



Willi Feige: Mit dem Amt ist man nach so vielen Jahren sehr verwurzelt. In Gedanken bin ich schon noch bei den Menschen und den ganzen Themen, die anstehen, obwohl ich weiß, dass ich sie nicht mehr fortführen werde. Ich räume ein, dass ich schon etwas wehmütig bin. Man macht sich zwar Gedanken über das Ende der beruflichen Zeit. Aber das Loslassen insgesamt ist nicht ganz einfach.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen