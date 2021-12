Kirchheim am Ries

18:30 Uhr

Atalay und Slavik wollen am Sonntag in Kirchheim Bürgermeister werden

Danyel Atalay (links) und Stephan Slavik treten bei der Bürgermeisterwahl in Kirchheim am Ries an.

Plus Willi Feige verabschiedet sich am 1. März 2022 nach 24 Amtsjahren als Bürgermeister. Zwei Kandidaten stehen am Sonntag in Kirchheim am Ries zur Wahl.

Von Bernd Schied

Am morgigen Sonntag wählen die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Kirchheim am Ries einen neuen Bürgermeister. Für den zum 1. März kommenden Jahres nach 24 Amtsjahren aus dem Amt scheidenden Rathauschef Willi Feige bewerben sich zwei Kandidaten: der 37-jährige gebürtige Böblinger, Danyel Atalay, der mit seiner Frau Christina und den beiden Töchtern in Nördlingen wohnt, sowie der aus Kirchheim stammende 45-jährige Stephan Slavik. Er ist mit Ilka Slavik verheiratet und hat zwei Söhne. Wie war der Wahlkampf?

