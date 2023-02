Kirchheim am Ries

vor 17 Min.

Auto schiebt Anhänger gegen einen Zaun

Ein 28-Jähriger hat in Kirchheim am Ries einen Sachschaden in Höhe von 2000 Euro verursacht.

Artikel anhören Shape

2000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls in Kirchheim am Ries am Montag.

Auf rund 2000 Euro beläuft sich der Sachschaden, der bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in Kirchheim am Ries entstand. Laut Polizeibericht fuhr ein 28-Jähriger gegen 10 Uhr mit seinem Auto auf die Straße "Sonnenhalde" ein. Dabei streifte er mit seinem Fahrzeug einen abgestellten Anhänger. Dieser wurde im weiteren Verlauf gegen einen Zaun geschoben. (AZ)

Themen folgen