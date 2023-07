Kirchheim am Ries

10.07.2023

Bäckerei Moll in Kirchheim äußert sich zur Insolvenz

Die Bäckerei Moll, hier eine Filiale in Nördlingen, hat Insolvenz angemeldet.

Plus Mitarbeiter der insolventen Bäckerei Moll beschweren sich über den fehlenden Kontakt zur Geschäftsführung. Jetzt nimmt ein Sprecher per E-Mail Stellung.

Von Verena Mörzl Artikel anhören Shape

Die Bäckerei Moll aus Kirchheim am Ries und diversen Filialen in Nördlingen sowie der umliegenden Region hat im Mai Insolvenz angemeldet. Inzwischen läuft das Insolvenzverfahren, die Gläubiger stellen ihre Forderungen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben zu einem Großteil andere Beschäftigungen erhalten und die ausbleibenden Löhne wurden durch Insolvenzgeld ersetzt. Mehrmals, so erzählen Mitarbeiterinnen, habe es Versuche gegeben, den Geschäftsführer um Gespräche zu bitten. Doch das sei abgelehnt worden. Auch gegenüber unserer Redaktion blieben Kontaktversuche zunächst erfolglos. Nun meldet sich ein Anwalt zu Wort und gibt im Namen des Geschäftsführers Oliver Moll eine Stellungnahme ab.

Stellungnahme der Bäckerei Moll nach Insolvenz

Zunächst geht der Anwalt auf die Insolvenzgründe ein. In der Mitteilung heißt es, wie berichtet: "Aufgrund gestiegener Rohstoffpreise und dem Ukrainekonflikt konnte nicht mehr kostendeckend gearbeitet werden." Daher sei unverzüglich Eigenantrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens beim Amtsgericht Aalen gestellt worden. Inhalte des Schreibens gleichen sich zum Teil mit Passagen aus der Bekanntmachung zur Eröffnung des Insolvenzverfahrens.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen