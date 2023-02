Kirchheim am Ries

vor 50 Min.

Baustopp am Klosterhof in Kirchheim

Am Klosterhof in Kirchheim wurde vorübergehend ein Baustopp verhängt.

Plus An dem Großprojekt in Kirchheim wird aktuell nicht mehr gearbeitet. 30 barrierefreie Wohnungen sollen dort entstehen. Es geht um die Finanzierung.

Auf der Baustelle des „Klosterhof 16“ in Kirchheim wird im Moment nicht mehr gearbeitet. Im denkmalgeschützten Gebäude der ehemaligen Klosterbrauerei sollen über 30 barrierefreie Wohnungen entstehen. Der Spatenstich des Projekts erfolgte im April 2020. Eine Fertigstellung war damals für Frühjahr 2022 geplant. Verantwortlich für das Projekt ist die Trivium Immobilien Investment Gruppe, ein international tätiges Unternehmen mit Standorten in Deutschland und Österreich, das sich auf die Restrukturierung und Entwicklung von Wohn- und Gewerbeimmobilien spezialisiert hat.

