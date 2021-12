Kirchheim am Ries

Danyel Atalay wird neuer Bürgermeister in Kirchheim am Ries

Danyel Atalay hat sich bei der Bürgermeisterwahl in Kirchheim am Ries gegen Stephan Slavik durchgesetzt. Was der 37-Jährige angehen will.

Von Bernd Schied

Danyel Atalay wird neuer Bürgermeister der Gemeinde Kirchheim. Der 37-Jährige setzte sich gestern bei der Wahl mit 78,63 Prozent klar gegen seinen Mitbewerber Stephan Slavik durch, der nur auf 20,73 Prozent kam. Atalay tritt damit am 1. März des kommenden Jahres die Nachfolge von Willi Feige an, der nach 24 Jahren Amtszeit als Rathauschef nicht noch einmal angetreten war. Die Wahlbeteiligung lag bei 72,9 Prozent. In Baden-Württemberg beträgt die Amtszeit für Bürgermeister acht Jahre. Atalay will Schwerpunkt auf die innerörtliche Entwicklung Kirchheims setzen Atalay ist derzeit Leiter der Stabsstelle Wirtschaftsförderung im Rhein-Neckar-Kreis und betreut dort unter anderem auch kleinere Kommunen. Der gebürtige Heidelberger hat Kulturwissenschaften, Politik und öffentliches Recht studiert. Er ist verheiratet und Vater von zwei Töchtern. Mit seiner Familie wohnt er derzeit in Nördlingen. Er will jedoch möglichst zeitnah nach Kirchheim umziehen, wie er im Vorfeld der Wahl angekündigt hatte. Verwandtschaft: Ortsvorsteherin in Benzenzimmern will ihr Amt niederlegen Als seine Schwerpunktthemen nennt Atalay unter anderem die innerörtliche Entwicklung Kirchheims mit dem ehemaligen Brezge-Areal als Dorfmittelpunkt, die Sicherung der ärztlichen Versorgung, die Schaffung von Wohnraum durch Nachverdichtung sowie den Ausbau der Breitbandinfrastruktur. Der künftige Bürgermeister ist der Schwiegersohn der Benzenzimmerner Ortsvorsteherin Ilse Weber. Sie will ihr Amt niederlegen, sollte Danyel Atalay gewählt werden, wie sie bereits gegenüber unserer Redaktion erklärt hatte. Kirchheim hat zusammen mit den Ortsteilen Dirgenheim, Benzenzimmern und Jagstheim sowie den Weilern Kalkofen, Heerhof und Osterholz rund 1800 Einwohner. Die Gemeinde ist insbesondere touristisch eng mit dem bayerischen Ries verbunden und gehört neben dem Geopark Ries auch zum Tourismusverein Ferienland Donau-Ries.

