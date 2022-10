Kirchheim am Ries

Erschließung des Bretzge-Areals wird günstiger

So sah es einmal aus, das Bretzge-Areal. Während für einen Neubau auf dem Platz des ehemaligen Wirtschaftsgebäudes noch ein Investoren-Wettbewerb läuft, bleibt das Lagergebäude ersatzlos.

Plus Beim Kirchheimer Großprojekt wird aus mehreren Gründen auf eine Tiefgarage verzichtet. Damit reduzieren sich nicht nur die Kosten.

Von Jürgen Blankenhorn

Entgegen der ersten Entwürfe schlossen sich die Gemeinderäte der Empfehlung des Bauausschusses und des beauftragten Ingenieurbüros Grimm an und sprachen sich gegen die ursprünglich zwingend geforderte Tiefgarage unter dem „Bretzge-Platz“ in Kirchheim aus. Der jetzt einstimmig verabschiedete, geänderte Entwurf sei nachhaltiger, wirtschaftlicher und habe eine deutlich höhere städtebauliche Qualität. In seinem Fachvortrag erläuterte Claus-Peter Grimm den Räten die Entscheidung.

