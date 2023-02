Fahrzeug überschlägt sich bei Kirchheim am Ries

Aufgrund einer Windböe kommt ein Auto bei Kirchheim am Ries von der Straße ab. Eine Person wird leicht verletzt.

Ein Unfall hat sich am Freitag gegen 17.55 Uhr ereignet. Ein 69-Jähriger fuhr auf der Kreisstraße 3305 von Pflaumloch kommend in Richtung Kirchheim am Ries. Kurz nach Goldburghausen wurde der Pkw nach Angaben der Polizei durch eine Windböe erfasst. In der Folge kam der Pkw von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer blieb unverletzt, der 26-jährige Beifahrer wurde leicht verletzt. (AZ)

