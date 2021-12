Kirchheim am Ries

17:30 Uhr

Harte Probe für friedliche Koexistenz: Biber überlisten alle Schutzmaßnahmen

Plus Eine Biberfamilie lebt in Kirchheim und überlistet jede erfolgversprechende Schutzmaßnahme. Verschlossene Tür? Drahtverkleidung? Die Biber zeigen sich unbeeindruckt.

Von Verena Mörzl

Seit gut vier Jahren versuchen die Kirchheimer rund um das Kloster in friedlicher Koexistenz mit einer Biberfamilie zu leben. Die Biber an sich bauen halt gern und deshalb fiel bereits rund ein Dutzend Bäume den Tieren zum Opfer. Die Kirchheimer erneuerten angefressene Holztüren, kleideten die Bäume in Draht und wähnten das, was von der Streuobstwiese übrig war, in Sicherheit. Nun jedoch das: Die Biber haben einen neuen Weg gefunden. Gerade einer von ihnen, ein echtes Biber-Schlitzohr, ist wirklich mit allen Wassern gewaschen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

