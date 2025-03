Kirchheim setzt auf Sonnenkraft: Photovoltaikanlage auf dem Rathaus installiert

Kirchheim am Ries treibt den Ausbau erneuerbarer Energien voran und setzt damit ein klares Zeichen für Nachhaltigkeit und wirtschaftliche Effizienz. Das teilt die Gemeinde mit. Auf dem Dach des Rathauses habe man hochmoderne Photovoltaikanlage installiert und in Betrieb genommen. Die Umsetzung erfolgte durch die Firma Graule aus Nördlingen. Die neue Anlage verfüge über eine Leistung von 15 Kilowatt-Peak (kWp) und ist mit einem Speicher ausgestattet, heißt es weiter. Dadurch könne ein Großteil des erzeugten Stroms direkt genutzt werden. Die Gemeinde rechnet mit einer Einsparung von über 70 Prozent der jährlichen Stromkosten des Rathauses. „Die Nutzung der Sonnenenergie reduziert unsere Abhängigkeit von steigenden Energiepreisen. Gleichzeitig stärken wir unsere Energieautarkie und leisten einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz“, erklärt Bürgermeister Danyel Atalay.

Kirchheim will gesparte Energiekosten in andere wichtige Projekte stecken

Trotz angespannter Haushaltslage entschied sich der Gemeinderat für die Investition in die Solar-Technologie – ein Beschluss, der sich langfristig auszahlen wird, heißt es. Die gesparten Energiekosten könnten künftig in andere wichtige Projekte fließen. Kirchheim verfolgt bereits seit einigen Jahren eine Strategie zur verstärkten Nutzung erneuerbarer Energien: So wurden unter anderem die Schule samt Kindergarten sowie das Bauhofgebäude mit Photovoltaikanlagen ausgestattet.

Auch für die Zukunft hat sich die Gemeinde ambitionierte Ziele gesetzt. Weitere kommunale Liegenschaften sollen sukzessive mit Solaranlagen bestückt werden. Damit bleibt Kirchheim am Ries auf Kurs in Richtung einer nachhaltigen und unabhängigen Energieversorgung. (AZ)