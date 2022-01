Breitband, Bauhof, Neubaugebiet: Kirchheim braucht einen 450.000-Euro-Kredit

Plus Mit dem Geld sollen Projekte wie die Erschließung des neuen Baugebietes in Dirgenheim finanziert werden. Die Verschuldung der Gemeinde steigt erheblich.

Im Beisein des designierten Bürgermeisters Danyel Atalay stand bei der ersten Gemeinderatssitzung des neuen Jahres in Kirchheim ein unangenehmes Thema auf der Tagesordnung: Eine Kreditaufnahme in Höhe von 450.000 Euro. Sie sei nötig, um die geplanten und bereits laufenden Projekte und großen Investitionen zu finanzieren und die Liquidität der Gemeindekasse aufrechtzuerhalten. Dies ergab der Sachstandsbericht von Kämmerin Gabriele Hubel.