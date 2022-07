Kommissar Stelzle mit wilder Verfolgungsjagd auf der Freilichtbühne

Plus Erstmals wird der Rieser Krimi "Kommissar Stelzle ermittelt" auf einer Freilichtbühne gespielt. Wann das unterhaltsame Stück im Klostergarten noch zu sehen ist.

Das muss man sich erst mal trauen: eine Mordermittlung samt "Verfolgungsjagd" als Kriminalkomödie auf die Bühne zu stellen. Rund zwei Dutzend Akteure, allesamt Laienschauspieler, haben das Experiment gewagt, das abenteuerlich bewegte Geschehen aus Ronald Hummels gleichnamigem Buch unter der Regie von Martin Bernard auf die Kirchheimer Klosterbühne zu bringen.