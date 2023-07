Leerer Akku verhindert Betrugsversuch in Kirchheim am Ries

Eine 50-Jährige in Kirchheim konnte nur knapp einem Betrugsversuch entgehen. Die Polizei gibt Hinweise zum eigenen Schutz in solchen Fällen.

Der Betrugsversuch eines Unbekannten ist bei einer 50-Jährigen in Kirchheim am Ries nur knapp gescheitert. Wie die Polizei berichtet, erhielt die Frau am Dienstag um die Mittagszeit einen Anruf von ihrem vermeintlichen Sohn. Dieser teilte ihr mit, dass er in Ellwangen eine Frau angefahren habe und nun auf dem Weg ins Amtsgericht sei. Um seine Haft zu verhindern, sei eine Kaution auf 80.000 Euro festgesetzt worden. Das Geld solle die Frau am Dienstag gegen 16 Uhr in der Beinstraße übergeben.

Um ihrem angeblichen Sohn zu helfen, hob die 50-Jährige tatsächlich einen größeren Geldbetrag ab und begab sich an den Treffpunkt. Allerdings war der Akku ihres Handys leer. Dies verhinderte, dass der Betrüger erneut Kontakt aufnehmen konnte und bewahrte die Frau vor einem größeren finanziellen Schaden.

Polizei bittet um Vorsicht bei Betrugsanrufen

In diesem Zusammenhang informiert das Polizeipräsidium Aalen, wie Betroffene mit Betrugsversuchen am Telefon umgehen sollten. Bei einem Anruf von einer unbekannten Person sollte mit einer gesunden Portion Misstrauen und Umsicht reagiert werden. Wichtig sei es, sich nicht unter Druck setzen zu lassen. Betroffene sollten mit Fremden keine persönlichen Daten am Telefon teilen und nicht über die eigenen finanziellen Verhältnisse sprechen. Auch Geld oder Wertsachen sollten nicht an unbekannte Personen übergeben werden. Kommen bei einem Anruf Zweifel auf, sollten Betroffene die Angaben gegebenenfalls bei Angehörigen unter einer bekannten Telefonnummer nachprüfen. (AZ)