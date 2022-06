Neue Konzepte für Kloster werden in Kirchheim ausprobiert

Im Juli 2022 startet im Kloster in Kirchheim am Ries das Projekt "Mariä Kloster-Lab". Das bis 2023 angelegte Projekt sucht nach neuen Nutzungskonzepten für das Kloster.

Seit einiger Zeit überlegt die katholische Kirchengemeinde, wie die Zukunft des Klosters aussehen könne. Nach längerem Leerstand sind aktuell Geflüchtete aus der Ukraine in den Räumlichkeiten untergebracht. Doch wie kann ein längerfristiges Nutzungs- und Betreiberkonzept aussehen? Um Antworten zu finden, sei im Frühjahr 2022 eine externe Agentur mit der Konzeption beauftragt worden, wie die Reaktivierung der Anlage am Riesrand in Gang gesetzt werden kann, wie die Gemeinde in einer Pressemitteilung bekannt gibt.

Wie kann das Kloster Mariä Himmelfahrt in Kirchheim am Ries fortan belebt werden? Welche Nutzungen sind vorstellbar? Welche zusätzlichen Mehrwerte kann ein offenes und genutztes Kloster für Kirchheim bringen? Mit diesen Fragen startet der knapp zweijährige Aktivierungsprozess des Klosters.

Gemeinde will Kloster in Kirchheim am Ries beleben

Den Auftakt dieses Prozesses bildet eine Aktionswoche vom 11. bis 15. Juli 2022, bei der bereits verschiedene Konzepte getestet werden. Neben einem temporären Co-Working-Raum wird es auch verschiedene offene Formate geben, die im Rahmen der Aktionswoche neue Perspektiven auf das Kloster und die Klosteranlage eröffnen sollen, teilt die Gemeinde mit.

"Als Pfarrer ist es mein Wunsch, dass die geistliche und spirituelle Dimension in der Abtei erhalten wird und auch zukünftig durchscheint", erläutert Pfarrer Hubert Klimek seine Vorstellung für das Kloster in der Mitteilung.

Mit vielen Akteuren über Nutzung des Klosters ins Gespräch kommen

Ziel des Aktivierungsprozesses ist es, verschiedene Ansätze und Ideen zu testen, um am Ende ein möglichst belastbares Nutzungskonzept zu haben. Gleichzeitig dient der Prozess auch dazu, die Räumlichkeiten und Potenziale des Klosters und der Anlage zu vermitteln und mit möglichst vielen Akteuren ins Gespräch zu kommen.

"Mit der schrittweisen Entwicklung des Programms und dem Auftakt im Juli haben wir die Möglichkeit, möglichst viele Erfahrungen zu sammeln und weitere Personen und Interessierte anzusprechen und für den weiteren Prozess zu gewinnen", so Hermann Bandel, gewählter Vorsitzender des Kirchengemeinderats.

"Das Kloster ist das Alleinstellungsmerkmal unserer schönen Gemeinde. Der Aktivierungsprozess kann ein Auftakt sein für eine Neubelebung dieser einzigartigen Anlage", wird Bürgermeister Danyel Atalay zitiert.

Co-Working, Ausstellungen, Theater: Vieles ist für das Kirchheimer Kloster vorstellbar

Unterstützt wird das Projekt auch vom Freundeskreis Kloster Kirchheim. Dessen Vorstandsvorsitzender Edwin Michler hofft, dass "Geist und Gebäude des ehemaligen Zisterzienserinnenklosters aus einer glanzvollen Vergangenheit in eine nachhaltig belebte Zukunft führen".

Von Co-Working-Space, temporären gastronomischen Angeboten, Ausstellungen bis hin zu Musik, Theater und Workshops – das Gebäude und der großzügige Außenbereich bieten genügend Platz für viele erdenkliche Formate. Alle Bürgerinnen und Bürger, die Lust auf Neues und das Kloster-Experiment hätten oder selbst mit einer Idee Teil des Mariä Kloster–Labs werden möchten, werden in der Mitteilung dazu aufgerufen, sich zu beteiligen. Umrahmt wird die einwöchige Aktionswoche durch die Aufführungen des Freilichttheaters, die jeweils an dem Wochenende davor und danach stattfinden.

Das ist das Programm:

11. bis 15. Juli: Co-Working im Kloster

12. Juli, ab 18 Uhr: Feierabendformat: "Auf ein Glas ins Kloster"

13. Juli, 14 Uhr: Kaffeeklatsch mit Frederik Fischer und Stephanie Hock

14. Juli, ab 18 Uhr: Gin-Tasting im Klosterhof

Klosterführungen finden an folgenden Tagen statt:

8. bis. 10. Juli, je 16 Uhr

15. bis 17. Juli, je 16 Uhr

Das Freilichttheater im Klostergarten (“Kommissar Stelzle ermittelt“) wird an folgenden Terminen aufgeführt:

8. bis 10. Juli, je 20 Uhr

15. bis 17. Juli, je 20 Uhr

Weitere Informationen zum Projekt und Programm gibt es online unter www.mariaeklosterlab.de. (AZ)