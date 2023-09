Nicht mit Europarecht vereinbar: Bebauungspläne stehen auf der Kippe

Bebauungspläne sind gefährdet, die im beschleunigten Verfahren ohne Umweltprüfung aufgestellt wurden. Kirchheims Bürgermeister Danyel Atalay muss nun umplanen.

Um die Erschließung von Bauland zu fördern, hat der Gesetzgeber in Deutschland Erleichterungen für Bebauungspläne im Ortskern geschaffen. Wie die Gemeinde Kirchheim am Ries in dieser Woche jedoch mitteilt, hat das Bundesverwaltungsgericht im Juli festgestellt, dass diese nicht mit Europarecht vereinbar sind. Damit sind zahlreiche Bebauungspläne gefährdet, die im beschleunigten Verfahren ohne Umweltprüfung und Ausgleichsflächen aufgestellt wurden. Betroffen ist unter anderem der Bebauungsplan für das Huften-Areal in Kirchheim am Ries. Bürgermeister Danyel Atalay will jetzt umplanen, um Bauwilligen schnellstmöglich attraktive Bauplätze in Kirchheim anbieten zu können.

Die Gemeinde Kirchheim am Ries habe bewusst entschieden, eine innerörtliche Fläche, das sogenannte Huften-Areal, für Wohnbebauung vorzusehen, um Flächen zu sparen. "Der Satzungsbeschluss wurde im April dieses Jahres gefasst. Eigentlich hätten jetzt bereits die Erschließungsarbeiten begonnen," sagt Bürgermeister Danyel Atalay mit Blick auf die Brachfläche zwischen dem inzwischen abgerissenen, ehemaligen Huftenbauer-Anwesen und dem bestehenden Neubaugebiet „Im Kleinen Feldle“. Es sei mehr als ärgerlich, dass die Kirchheimer nun länger als geplant auf 14 attraktive Bauplätze im erweiterten Ortskern verzichten müssen. "Im Vertrauen auf gültiges Bundesrecht und im Hinblick auf den dringenden Bedarf zur Schaffung von weiterem Wohnraum, haben wir wie unzählige andere Kommunen bei der Aufstellung des Bebauungsplans die Beschleunigungsmöglichkeiten des Paragrafen 13 b Baugesetzbuch genutzt. Dann kam das Urteil. Seither kann uns niemand sagen, wann und wie es mit dem beschlossenen Bebauungsplan weitergeht."

Bürgermeister Atalay kritisiert das schleppende Verfahren

Der Bürgermeister kritisiert insbesondere das schleppende Verfahren. So werde die Urteilsbegründung wohl nicht vor Ende des Jahres erwartet. Gleichzeitig fehlten Handlungsempfehlungen des Bundesgesetzgebers sowie des für den Verwaltungsvollzug zuständigen Landes Baden-Württemberg. Atalay: "Wir befinden uns seit dem Urteil im Schwebezustand. Was wir brauchen, ist ein verlässlicher Rechtsrahmen, der uns ermöglicht, unsere Bauleitpläne belastbar aufzustellen." Andernfalls bestehe die Gefahr von Klagen, verordnetem Baustopp und damit verbunden auch Schadenersatzansprüchen.

Bürgermeister Danyel Atalay hat sich eigenen Angaben zufolge deshalb entschieden, proaktiv zu handeln. Er wolle dem Gemeinderat vorschlagen, das Bebauungsplanverfahren in einem regulären Verfahren mit Umweltprüfungen zu wiederholen, um die nötige Rechtssicherheit herzustellen. Für die Erschließungsarbeiten bedeutet dieses Vorgehen eine Verzögerung von mindestens sechs Monaten, verbunden mit eventuellen Kostensteigerungen. Atalay geht davon aus, dass sich am Ergebnis auch durch die Umweltprüfung in diesem Fall nichts ändern wird, da die Gemeinde über genügend Ausgleichsflächen verfüge. (AZ)