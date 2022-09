Polizei macht Fahrer nach Unfallflucht ausfindig

Beim Überholen streift ein 75-Jähriger einen Traktor und fährt weiter. Die Polizei kann die Person aber ermitteln.

Ein Unfall hat sich am Donnerstag in Kirchheim am Ries ereignet. Als ein 75-jähriger Fahrer gegen 17.15 Uhr einen im Einmündungsbereich Langestraße/Klosterhof stehenden Traktor links überholte, kam es laut Polizeibericht zur Kollision. Anschließend entfernte sich der 75-Jährige, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Im Rahmen der Ermittlungen konnte die Polizei den Unfallflüchtigen allerdings ausfindig machen. (AZ)