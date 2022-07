Unbekannte entwenden in Kirchheim am Ries einen Traktor

Zwischen Samstag und Sonntag wird in Kirchheim am Ries ein Traktor gestohlen. Das Polizeirevier Ellwangen bittet um Hinweise.

Unbekannte haben zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 2.20 Uhr, in Kirchheim am Ries einen Traktor im Wert von 25.000 Euro gestohlen. Laut Polizeibericht stand dieser zum Tatzeitpunkt vor einer Halle in der Dorfstraße.

Die Polizei bittet unter Telefon 07961/9300 um Hinweise. (AZ)