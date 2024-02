Unbekannter schlägt in Kirchheim Scheibe von geparktem Auto ein

Ein in Kirchheim am Ries geparktes Auto ist beschädigt worden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein bislang unbekannter Täter hat am Wochenende in Kirchheim am Ries die Scheibe eines Autos eingeschlagen. Laut Polizeibericht stand der Mercedes auf einem Parkstreifen in der Brühlstraße. Die Scheibe wurde im Zeitraum zwischen Samstag, 15.45 Uhr, und Montag, 8.50 Uhr beschädigt. Der Polizeiposten Bopfingen bittet um Hinweise unter Telefon 07362/96020. (AZ)