Unbekannter stiehlt Geldbörsen bei Sommerfest in Kirchheim

Zwei schwarze Geldbörsen werden auf einem Sommerfest in Kirchheim am Ries gestohlen. Ein Geldbeutel wird später leer wiedergefunden. Der Schaden ist hoch.

Ein Unbekannter hat am Sonntagmittag zwischen 12 und 13.30 Uhr zwei Geldbeutel gestohlen. Die Polizei berichtet, dass die schwarzen Geldbörsen auf einem Sommerfest in Kirchheim am Ries gestohlen wurden. Die Besitzer hatten sie kurzfristig auf einem Biertisch abgelegt. Einer der Geldbeutel wurde später hinter dem Ausschank leer wieder aufgefunden. Der entstandene Schaden wird mit rund 600 Euro angegeben. Hinweise nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter Telefon 07362/960660 entgegen. (AZ)

