Kirchheim am Ries

10:23 Uhr

Vierstelliger Schaden bei Brand im Kirchheim am Ries

Feuerwehrkräfte aus Bopfingen und Kirchheim am Ries müssen am Montag zu einem Brand in Kirchheim ausrücken.

In Kirchheim am Ries kommt es am Montag an einem Lagerplatz zu einem Brand. Dort werden auch Hackschnitzel aufbewahrt.

Ein Metallarbeiter soll am Montagnachmittag möglicherweise einen Brand in Kirchheim am Ries ausgelöst haben. Das Feuer entstand gegen 14.15 Uhr an einem offenen überdachten Lagerplatz, auf dem auch Hackschnitzel aufbewahrt werden. Der Brand beschädigte eine Trennwand sowie einen Holzstützbalken, die Hackschnitzel fingen jedoch kein Feuer. Einsatzkräfte der Feuerwehren Bopfingen und Kirchheim am Ries konnten laut Polizei den Brand löschen. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 1500 bis 2000 Euro, Auslöser waren möglicherweise umherfliegende Metallfunken nach Flexarbeiten. (AZ)

