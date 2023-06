Kirchheim am Ries

12:00 Uhr

Warum ein Wohnungsbauprojekt in Kirchheim am Ries stillsteht

Bei einem Wohnprojekt in Kirchheim am Ries gibt es derzeit einen Baustopp.

Plus Ein Großprojekt am Klosterhof in Kirchheim sollte bald fertiggestellt werden. Doch die Arbeiten ruhen weiter. Ein Käufer beklagt schlechte Informationspolitik.

Von Bernd Schied

Am bisher größten Wohnungsbauprojekt in der Gemeinde Kirchheim am Ries, dem „Klosterhof 16“, wird weiterhin nicht gearbeitet. Dabei steht das Großprojekt eigentlich kurz vor der Fertigstellung.

Allerdings fehlt dem Investor mittlerweile das nötige Geld, um die Handwerker zu bezahlen. Es handelt sich dabei um die Trivium GmbH, einem Immobilien- und Investment-Unternehmen aus Wien. Beim Spatenstich im Frühjahr 2020 herrschte bei allen Beteiligten noch großer Optimismus, im Gebäude der ehemaligen Klosterbrauerei bis 2022 die 30 geplanten barrierefreien Wohnungen fertigzustellen.

