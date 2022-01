Zigarettenautomat in Kirchheim am Ries aufgebrochen

Ein Schaden von fast 3000 Euro ist durch einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten in Kirchheim am Ries entstanden.

Ein Zigarettenautomat ist in Kirchheim am Ries aufgebrochen worden. Die Tat ereignete sich in der Straße Klosterfeld bereits zwischen dem 21. Dezember und dem 22. Dezember 2021 mittels brachialer Gewalt, wie es im Polizeibericht heißt . Hierdurch entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 2850 Euro. Hinweise auf die unbekannten Diebe nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter Telefon 07362/96020 entgegen. (AZ)