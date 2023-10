700 Haushalte werden in Dirgenheim mit Glasfaser versorgt

Für Bürgermeister Danyel Atalay gilt das schnelle Internet als ein bedeutender Standortfaktor für die gesamte Gemeinde. So soll die Kommune attraktiver werden.

Mit dem symbolischen Spatenstich in Dirgenheim hat die Gemeinde Kirchheim den Startschuss für den weiteren Glasfaserausbau innerhalb der Kommune gegeben, der in den kommenden Jahren sukzessive in Angriff genommen werden soll. Als nächstes folgen 2024/2025 Benzenzimmern sowie der Hauptort mit den Weilern Osterholz und Heerhof. Betrieben wird das Netz von der Netcom BW, einem Tochterunternehmen des Energiekonzerns EnBW. Der Ortsteil Jagstheim ist bereits seit vergangenem Jahr erschlossen.

Bürgermeister Danyel Atalay sprach von einem guten Tag für die Gemeinde, auf den man in der Verwaltung lange und intensiv hingearbeitet habe. Nach der reibungslos verlaufenen Planungsphase würden in den kommenden Monaten durch das beauftragte Bauunternehmen rund 700 Hausanschlüsse in der Gesamtgemeinde hergestellt.

Gesamtkosten von 7 Millionen Euro, nur zehn Prozent bei der Gemeinde

Das Glasfasernetz werde am Ende eine Länge von rund 20 Kilometern haben, davon seinen 15,5 Meter neu und 4,5 Kilometer Bestand. Atalay bezeichnete das schnelle Internet als einen bedeutenden Standortfaktor für seine Gemeinde. Durch den nun gestarteten Vollausbau könne auch die Attraktivität der Kommune als Wohnort deutlich gesteigert werden. Dem Land Baden-Württemberg und dem Bund dankte der Bürgermeister für die finanzielle Förderung des Großprojektes im Rahmen des „Graue-Flecken-Programms“. Dabei würden 90 Prozent der Nettogesamtkosten übernommen. Bei der Gemeinde verbleibe somit ein Eigenanteil von zehn Prozent, der bei einer Gesamtinvestitionssumme von sieben Millionen Euro rund 700.000 Euro ausmache. Als „grauen Flecken“ gelten Gebiete, die über eine Downloadgeschwindigkeit von weniger als 100 Mbit/s verfügen.

Aus Stuttgart war der Abteilungsleiter für Digitalisierung im baden-württembergischen Innenministerium, Dr. Arndt Möser, an den Riesrand gekommen, um die Versorgung des gesamten Bundeslandes mit schnellen Internetverbindungen als die derzeit größte Infrastrukturaufgabe zu bezeichnen. Um diese Herausforderung zu meistern, habe das Land seit 2016 mehr als 3500 Breitbandprojekte bewilligt, sagte Möser. Die Landesregierung sei bestrebt, Baden-Württemberg als Leitregion des digitalen Wandels zu stärken. Die Breitbanderschließung nannte Möser einen „Marathonlauf“, der über Jahre verlaufen werde.

Werner Riek vom Breitbandkompetenzzentrum des Ostalbkreises unterstrich die Bedeutung des Glasfasernetzes für die einzelnen Kommunen. Kirchheim sei nach Ellenberg die zweite Gemeinde, die eine Vollerschließung aller Haushalte vollziehen werde.