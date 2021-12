Kirchheim

12:30 Uhr

Ein Dorfladen für Kirchheim: Experte Wolfgang Gröll im Interview

Plus Wenn es um das Thema Dorfladen geht, scheiden sich in Kirchheim die Geister. Wolfgang Gröll erklärt, wie solch ein Projekt in Kirchheim realisierbar wäre.

Von Mark Masuch

Herr Gröll, ist ein Dorfladen in einer „Wohn- und Schlafgemeinde“ wie Kirchheim grundsätzlich überhaupt möglich?



Wolfgang Gröll: Ja, meist liegt der negative Pendlersaldo zwischen 60 und 85 Prozent. Der Pendlersaldo ist das Verhältnis zwischen den sozialversicherten Arbeitnehmern und den Beschäftigten vor Ort. Kirchheim ist dabei die eher gewohnte Variante.

