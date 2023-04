Großer Schweinestall sorgt im Kirchheimer Rat für Diskussionen

Plus Westlich von Dirgenheim soll ein neuer Schweinestall gebaut werden. Im Kirchheimer Gemeinderat gibt es deshalb eine emotionale Diskussion und eine knappe Entscheidung.

Ein geplanter Tierwohlstall im Außenbereich westlich vor Dirgenheim hat neben zahlreichen Zuhörern erneut für große Diskussionen unter den Kirchheimer Gemeinderäten gesorgt. Während die Kommunalpolitiker dem Bauantrag am 25. April 2022 das Einvernehmen versagten, gab es jetzt eine knappe Sechs-zu-vier-Mehrheit für das Projekt, ein Ratsmitglied enthielt sich. Der Hinweis des Baurechtsamts, dass es sich hierbei um ein privilegiertes landwirtschaftliches Vorhaben im Außenbereich handle, dem zur Not auch gegen das Einvernehmen des Gemeinderats die Baugenehmigung erteilt werden würde, hing wie ein Damoklesschwert über den Köpfen des Gemeinderats.

Der Stall soll etwa 3280 Quadratmeter groß werden und rund 1480 Schweinen Platz bieten. Er soll etwa 450 Meter hinter der Dirgenheimer Ortsgrenze an der Landstraße 1060 Richtung Itzlingen gebaut werden. Im Vorfeld der Diskussion begründeten Reinhard Dingler und Markus Hartmann vom Geschäftsbereich Landwirtschaft, wieso das Bauvorhaben darüber hinaus genehmigungsfähig sei. Vom Vorhabenträger seien wie gewünscht fünf Flurstücke zur Prüfung vorgelegt worden. Während zwei wegen ihrer Nähe zu Jagstheim ungeeignet waren, war der Ausschlussgrund für die anderen beiden Flurstücke deren Nähe zu einer Magerrasenfläche. Diese könnte aufgrund einer möglichen erhöhte Phosphatbelastung durch den Stall negativ beeinflusst werden.