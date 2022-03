So trotzt Kirchheim der Wohnungsnot

Plus In der Gemeinde Kirchheim entstehen innerorts 70 neue Wohnungen, vor allem durch Umnutzung oder Sanierung. Bürgermeister Willi Feige hofft auf Nachahmer.

Dank des Engagements von fünf privaten und gewerblichen Investoren entstehen in Kirchheim derzeit rund 70 Wohnungen im innerörtlichen Bereich. Dass es sich dabei zu 80 Prozent um die Umnutzung und Sanierung von bestehenden Gebäuden im innerörtlichen Bereich handelt, freut besonders den scheidenden Bürgermeister Willi Feige.