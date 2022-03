Die ersten Ukraine-Flüchtlinge sind im Ries angekommen

Plus Die Bürger von Kirchheim organisieren einen Hilfskonvoi und bringen Flüchtlinge ins Ries. Zahlreiche Bürger bieten Schlafplätze an, ein Tagungshaus könnte Unterkunft werden.

Die Hilfsbereitschaft im Ries für die Menschen in der Ukraine ist ungebrochen. Die Rieserinnen und Rieser spenden nicht nur großzügig für Hilfstransporte, sie erklären sich auch bereit, Menschen aus dem Kriegsgebiet bei sich zuhause zu beherbergen. In Kirchheim sind bereits die ersten Flüchtlinge angekommen.