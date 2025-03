Auftakt gefeiert: Kirchheim saniert die Ortsmitte

Die offizielle Auftaktveranstaltung zur Sanierung der Kirchheimer Ortsmitte im Rahmen des Landessanierungsprogramms hat kürzlich in der Festhalle stattgefunden. Rund 50 interessierte Bürgerinnen und Bürger folgten laut einer Pressemitteilung der Gemeinde der Einladung, um sich über die Möglichkeiten und Chancen des Förderprogramms zu informieren.

Zum Auftakt der Veranstaltung begrüßte Bürgermeister Danyel Atalay die Anwesenden und betonte die große Chance, die sich für Kirchheim durch die Aufnahme in das Landessanierungsprogramm ergibt. Er hob hervor, dass die Förderung eine grundlegende Modernisierung und Aufwertung der Ortsmitte ermöglicht. Neben der Beseitigung baulicher Missstände stehen insbesondere die Verbesserung des Ortsbildes, die Förderung privater Sanierungen sowie die Aufwertung der Infrastruktur und der Wohnverhältnisse im Fokus. „Nun liegt es auch in der Verantwortung jedes Einzelnen, in die Modernisierung der Bausubstanz zu investieren. Das Landessanierungsprogramm gibt uns die Möglichkeit, dies unter attraktiven Förderbedingungen zu tun“, betonte er in seiner Rede.

Das bedeutet Programm für Bürger in Kirchheim

Die Gemeinde Kirchheim wurde im Herbst 2024 in das Landessanierungsprogramm aufgenommen. Derzeit laufen die vorbereitenden Untersuchungen, die von der STEG Stadtentwicklung GmbH begleitet werden. Diese Untersuchungen sind ein wichtiger erster Schritt, um die städtebaulichen Verhältnisse im Sanierungsgebiet zu analysieren und die Sanierungsziele festzulegen. Experte Guido Pahl erläuterte den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, was eine städtebauliche Sanierung bedeutet und welche konkreten Maßnahmen im Rahmen des Programms umgesetzt werden können. Dazu gehören beispielsweise die Sanierung und Modernisierung privater Gebäude. Zudem erklärte er den Ablauf der Fördermaßnahmen.

Ein zentraler Bestandteil der geplanten Sanierung ist die Aufwertung der Ortsdurchfahrt samt der Gehwegbereiche. Diese Maßnahme soll nicht nur die Verkehrsführung verbessern, sondern auch die Aufenthaltsqualität in der Ortsmitte deutlich steigern. (AZ)