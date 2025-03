Die rund 2,5 Millionen Euro teure Generalsanierung der Kita St. Georg in Reimlingen steht kurz vor dem Abschluss. Restzahlungen in Höhe von knapp 200.000 Euro plant der Gemeinderat zurückzubehalten, damit die Arbeiten zügig abgeschlossen werden. Zudem hatte Bürgermeister Jürgen Leberle in der vergangenen Sitzung gute Nachrichten zur neuen Arztpraxis in der Gemeinde.

Augsburger Allgemeine Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Jürgen Leberle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Generalsanierung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis