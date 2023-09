Drei Gartenhäuser in Kleinerdlingen aufgebrochen

In drei Gartenhäuser wurde in Kleinerdlingen eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine unbekannte Person hat zwischen Dienstag und Mittwoch in der Kleingartenanlage in Kleinerdlingen drei Gartenhäuser und einen Wohnwagen aufgebrochen. Nach bisherigen Ermittlungen entstand laut Polizeiangaben nur Sachschaden und es wurde nichts entwendet. Zeugen können Hinweise an die Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560 melden. (AZ)