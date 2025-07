So hat Kleinerdlingen sein Feuerwehrjubiläum im kleinen Rahmen gefeiert

Die Feuerwehr in Kleinerdlingen gab sich anlässlich ihres 150-jährigen Bestehens recht bescheiden: Kein Festumzug, kein politischer Abend und auch kein Festzelt für über 1000 Besucher. Den Feuerwehrmännern und -frauen aus dem Nördlinger Stadtteil reichte eine eher bescheiden-sympathische Geburtstagsfeier in einem kleinen Zelt neben dem Gemeindezentrum, in dem die „Gaudi“ und die Unterhaltung im Vordergrund standen. Dennoch: Ein offizieller Teil musste schon sein, bei dem Oberbürgermeister David Wittner die Ehre hatte, das erste Fass Bier anzustechen, was ihm im Gegensatz zur Mess‘-Eröffnung mit nur zwei Schlägen perfekt gelang.

