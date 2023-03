Zu kompliziert? Nächster Bewerber sagt für Kleinerdlinger Reihenhaus ab

Die Stadt passt die Vergabezeiten für die Reihenhäuser in Kleinerdlingen an, weil Interessenten anders bauen wollen. Bewerber geben an: Es sei zu kompliziert.

In Kleinerdlingen wollte die Stadt Nördlingen mal etwas ausprobieren: Neben den Einfamilienhäusern und Doppelhaushälften wurden auch Grundstücke für sogenannte Kettenhäuser eingeplant, eine Art Reihenhaus. Letztere sollten zeitlich gestaffelt ausgeschrieben werden, ein neuer Versuch der Stadt. Jetzt allerdings muss die Vergabe wieder verschoben werden, weil Bewerber abgesprungen sind. Diskutiert wurde von den Stadträten: Können Bauwillige dort überhaupt richtig bauen?

Zwei Bauplätze wurden im Dezember zu einem Kaufpreis von rund 64.000 und 94.000 Euro vergeben. Doch beide Personen wollen nun doch kein Kettenhaus mehr haben. Eine hat einen Bauplatz für ein Einfamilienhaus bekommen, die andere gab den Platz aufgrund von Mehrkosten zurück und entschied sich für eine bereits bestehende Immobilie. Wie die Stadt mitteilte, hätten beide Bewerber die Mehrkosten bei den Kettenhäusern angesprochen. Problematisch sei etwa die Abhängigkeit von den Nachbarn. Die betreffe einmal die Absprache hinsichtlich des Dachvorsprungs, der eine Überbauung zum anderen Grundstück darstellt. Dazu komme die zeitliche Abhängigkeit beim Bau. Wie berichtet, müssen nebeneinanderliegende Grundstücke gleichzeitig bebaut werden.

Baugebiet in Kleinerdlingen: Deffner bringt Bauträger für Reihenhäuser ins Spiel

Alexander Deffner (PWG) sagte, dass man damit "nicht glücklich" werde, vielleicht sollte man in Zukunft darüber nachdenken, ob man diese Häuser nicht an einen Bauträger vergebe. Oberbürgermeister David Wittner entgegnete, dass auch dann jemand das Haus bezahlen können müsse. "Ich sehe für uns als Kommune keine Eile." In den vergangenen Jahren habe es eine hohe Nachfrage gegeben, wenn nun einmal ein Baugebiet nicht in einem Jahr zugebaut werde, dann sei das so. Da müsse man nicht sofort umschwenken.

Maximiliane Böckh (CSU) schilderte, dass sie sich mit einem der zurückgetretenen Käufer unterhalten habe. Der Knackpunkt sei das Gesamtkonzept gewesen: Die Idee des Stadtrats sei es gewesen, Bauwilligen eine günstigere Variante für ein Eigenheim zur Verfügung zu stellen. Doch die Auflagen machten eine Umsetzung schwierig, etwa mit einer Brandschutzwand und relativ schmalen Häusern mit einer Breite von sieben Metern. Dazu die überlappenden Dächer – im Vergleich werde das "exorbitant teuer" und wirke dem Ursprungsgedanken entgegen.

Dem widersprach Rita Ortler (SPD): Man könne auch Doppelhaushälften mit weniger Breite gestalten. Man wollte keine Luxusbauten, sondern kleine, angepasste Häuser haben, Ortler will an dem Konzept festhalten. Zudem würde sie die Bauplätze nicht an einen Bauträger vergeben, "da zahlen die Leute immer mehr als sie selber zahlen würden", argumentierte Ortler.

Zeitplan für Kettenhäuser in Kleinerdlingen wird angepasst

Den Begriff der Luxusbauten kritisierte wiederum Böckh. Was ihr geschildert wurde, habe nicht nach Luxusbau geklungen: Eine Standardtreppe hätte sich nicht umsetzen lassen und eine teure Spezialanfertigung wäre nötig geworden.

Deffner verwies auf frühere Projekte wie im Südtiroler Viertel: Dort habe man einen Plan für ein Haus gemacht und diesen dann für mehrere Grundstücke auf einmal umgesetzt: "Dadurch gehen die Kosten runter. In dem Fall fängt jeder Eigentümer bei null an, plant und baut, wie er will." Die Masse mache es günstiger.

Wittner gab zu bedenken, dass die Baufinanzierungen aktuell grundsätzlich rückläufig seien. Das Thema werde den Stadtrat noch beschäftigen. Einstimmig beschloss der Haupt- und Finanzausschuss den neuen Zeitplan für die Bebauung der Kettenhaus-Plätze. Die ersten zwei Bauplätze sollen nun bis zum 30. Juni 2023 vergeben werden, Baubeginn für den Rohbau wäre demnach im April 2024 beziehungsweise Januar 2025. Für das gesamte Baugebiet sind bereits diverse Bauwillige abgesprungen.