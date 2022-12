Kleinerdlingen

Weihnachten im Stall zu Kleinerdlingen

Weil die Kirche gesperrt ist, wurde in Kleinerdlingen, einem Stadtteil von Nördlingen, Weihnachten in einem Stall gefeiert.

Plus Aus der Not geboren, erleben die Kleinerdlinger Kinder eine Christmette der besonderen Art. Sogar echte Schafe sind beim Krippenspiel in der Scheune dabei.

Von Verena Mörzl

Die graubraunen Holzschiebetüren des Stadels stehen weit offen. Davor und auch dahinter werfen viele Gläubige einen Blick Richtung Altar ganz vorne. Nur ganz dezent ist er in warmes Licht getaucht. Dass in Kleinerdlingen in diesem Jahr die Weihnachtsgottestdienste so gefeiert werden, wie es sich einst bei Jesu Geburt zugetragen haben soll, hätten sich viele noch vor wenigen Wochen nicht träumen lassen. Aus der Not heraus wird die Kindermette in einem Stall zu Kleinerdlingen gehalten. Der Andrang ist groß.

