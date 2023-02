Kleinerdlingen

12:10 Uhr

Wo einst der Pfarrer wohnte, werden Kleinerdlinger Kinder betreut

Nördlingens katholischer Stadtpfarrer Benjamin Beck segnete die neue Kita in Kleinerdlingen. Am Sonntag wurde das umgebaute Pfarrhaus offiziell seiner neuen Bestimmung übergeben.

Plus Aus dem ehemaligen Pfarrhaus ist eine Kindertagesstätte geworden. Seit gut einer Woche spielen Kinder dort. Ein wichtiger Schritt fehlte zuletzt jedoch noch.

Von Verena Mörzl Artikel anhören Shape

In mehrfacher Hinsicht freut sich die Kleinerdlinger Dorfgemeinschaft über das fast vollendete Projekt in der Erlanger Straße neben der katholischen Kirche: Das ehemalige Pfarrhaus wurde zur ersten Kindertagesstätte des wachsenden Nördlinger Stadtteils umgebaut. Durch das Projekt wird nicht nur ein Leerstand beseitigt, sondern auch ein lebenswerter Ort zum Spielen und zum Lernen für die Kleinen geschaffen. Kita-Leiterin Jeannine Granzer sagte am Faschingssonntag bei der Segnung des Gebäudes: "Die Kinder strahlen jeden Tag, wenn sie hereinkommen." Bereits seit einer Woche haben sie ihr neues Domizil bezogen. Dort gibt es Eindrucksvolles zu entdecken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen