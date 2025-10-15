Ratten und Fachärzte: Diese Themen bewegen die Kleinerdlinger

Es gibt zu wenig Fachärzte in der Gegend, meint Michael Eppers aus Kleinerdlingen. Bei der Bürgerversammlung in der Turnhalle des Gemeindezentrums am Montagabend meldete er sich zu Wort. Seiner Ansicht nach fehle es in Nördlingen zum Beispiel an orthopädischen und psychiatrischen Praxen, man müsse oft sehr lange warten, bis man einen Termin bekomme. Ihm seien sogar Fälle von Leuten bekannt, die wegen der langen Wartezeiten aus der Lohnfortzahlung rausfielen.

Die Stadt versuche zusammen mit dem gemeinsamen Kommunalunternehmen, „attraktive Rahmenbedingungen“ für Mediziner zu schaffen, erläuterte Oberbürgermeister David Wittner. Zudem sei das Stiftungskrankenhaus auch akademisches Lehrkrankenhaus für Studierende und man hoffe, dass man damit Nachwuchsärzte in der Region halten könne. Allerdings könne man nicht direkt auf die Entscheidung der Ärzte einwirken. Und wenn es um die Vergebung von Kassensitzen gehe, sei ohnehin nicht die Stadt die Herrin, sondern die Kassenärztliche Vereinigung. Zudem verwies Wittner darauf, dass es ja immerhin zwei orthopädische Praxen in Nördlingen gebe.

Kleinerdlinger wünscht sich bessere Rattenbekämpfung

Auch die Rattenbekämpfung wurde auf der Bürgerversammlung diskutiert. Die Stadt habe sich bei diesem Thema „total zurückgezogen“, kritisierte Josef Sienz. Er habe von Leuten gehört, bei denen Ratten um die Mülltonnen laufen. In Oettingen hingegen bekomme man Bekämpfungsmittel gratis von der Stadt. Martin Bickelein, Leiter der Stadtwerke Nördlingen, erklärte daraufhin, wie die Rattenbekämpfung in Nördlingen funktioniert: Die Stadt sei nur für Ratten in den Kanälen zuständig. Alle Bürgerinnen und Bürger könnten Ratten jedoch ans Ordnungsamt melden. Es werde dann überprüft, ob die Tiere aus der Kanalisation kommen – falls ja, installiere die Stadt Schlagfallen. Bei Ratten auf Privatgrundstücken dürfe die Stadt aber nicht eingreifen, ergänzte Petra Payer vom Ordnungsamt.

Icon vergrößern Viele Einwohnerinnen und Einwohner versammelten sich zur Bürgerversammlung in der Turnhalle in Kleinerdlingen. Foto: Anna-Lena Schachtner Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Viele Einwohnerinnen und Einwohner versammelten sich zur Bürgerversammlung in der Turnhalle in Kleinerdlingen. Foto: Anna-Lena Schachtner

Neben den Anfragen von Bürgern ging es auch um den aktuellen Stand im Baugebiet „Westlich des Johanniterschlosses“. Auf dem Kettenhaus-Bauplatz stünden jetzt zwei Häuser im Rohbau, der dritte Platz wurde verkauft, erklärte Wittner. Eine Doppelhaushälfte stünde zum Verkauf, zusätzlich seien noch vier Bauplätze aus dem Kleinerdlinger Kontingent verfügbar. Wittner erwähnte auch kurz den geplanten sozialen Wohnungsbau im Baugebiet. Wenn für diesen kein gutes Förderprogramm komme, sei er „nicht mehr darstellbar“. Die Pläne für das Gebäude würden kommende Woche im Bauausschuss besprochen. Zudem informierte Wittner über die Pläne für eine PV-Anlage auf der ehemaligen Deponie. Ob deren Errichtung möglich sei, werde derzeit geprüft. Außerdem gab er bekannt, dass das Tragkraftspritzenfahrzeug für die Feuerwehr bestellt worden sei.