Ein 67-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrads ist am Freitag in Nördlingen gestürzt. Kurz vor 11 Uhr musste er in der Wemdinger Straße eine Vollbremsung durchführen, um einen Auffahrunfall auf ein vorausfahrendes Auto zu vermeiden. Eine Kollision konnte er verhindern, durch den Sturz hat er sich aber leichte Verletzungen zugezogen. (AZ)

