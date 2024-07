24-jähriger Mann nach Diebstahl von Tabakwaren im Wert von sechs Euro festgenommen

Ein 24-Jähriger betrat am Samstagmittag eine Tankstelle in der Augsburger Straße und wollte dort Tabak kaufen. Nachdem die Kassiererin den Artikel abgescannt hat und den Preis genannt hatte, meinte er nur, dass er nicht bezahlen müsse und verließ die Tankstelle mit dem Tabak. Der 24-Jährige konnte anschließend samt Diebesgut durch eine Streife in Tatortnähe aufgegriffen werden. Der Tabak hatte einen Wert von etwa sechs Euro. (AZ)

