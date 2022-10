Radfahrer wird bei Unfall mit Traktor verletzt und ins Krankenhaus geflogen

Bei einem Unfall wird ein Radfahrer in Kleinsorheim verletzt und mit einem Hubschrauber in die Augsburger Uniklinik gebracht.

Ein Unfall hat sich am frühen Dienstagabend in Kleinsorheim zwischen einem Rad- und einem Traktorfahrer ereignet. Wie der Radfahrer der Polizei geschildert hat, wollte er an einer Straße abbiegen, jedoch soll unklar gewesen sein, ob der Traktorfahrer auf der Straße links oder rechts habe abbiegen wollen. Schließlich bog der Radfahrer links ab - in dieselbe Richtung und im selben Moment wie der Traktorfahrer.

Es kam zum Zusammenstoß, der Radfahrer zog sich eine größere Verletzung am Fuß zu, diese sei jedoch nicht lebensbedrohlich, wie die Polizei schildert. Dennoch wurde der über 80-Jährige mit einem Hubschrauber ins Augsburger Universitätsklinikum gebracht. Nach Angaben der Beamten könnte der Traktorfahrer auch von der tiefstehenden Sonne geblendet worden sein und er den Radfahrer so übersehen haben. (AZ)