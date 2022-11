Tier irrt im Ries umher: Wer kennt Fritz, das Schaf?

In der Hofeinfahrt von Evi Kirchgasser steht plötzlich ein Schaf. Keiner scheint für das Tier zuständig zu sein, das vielleicht schon lange im Ries herumirrt.

Den Satz "Du, in Deiner Hofeinfahrt steht ein Schaf" hört man jetzt nicht unbedingt alle Tage. Und was macht man dann als Erstes? Genau: Handy weglegen und nachschauen. Doch als Evi Kirchgasser aus Kleinsorheim in dieser Woche das angekündigte Schaf begutachten wollte, da hatte sich der Fritz schon wieder davongemacht.

Wobei: Ob der Fritz wirklich ein Fritz ist oder nicht doch eine Fritzine, das ist noch offen. Doch der Reihe nach: Nicht jeder wird bei einem herumlaufenden Schaf aktiv. Bei Evi Kirchgasser liegt der Fall anders. Ihr Vater hält sieben dieser Tiere und es hätte ja sein können, dass sich eines aus dem Staub gemacht hatte. Also setzte sich die junge Mama ins Auto und fuhr durchs Dorf. Nachdem Fritz kurzfristig auf einem Spielplatz gesichtet worden war, wurde Evi Kirchgasser zusammen mit Elke Liebhäuser-Schröppel schließlich auf einer Pferdekoppel fündig. Und spätestens dort war klar: Der gehört nicht zur väterlichen Herde.

In der Dorf-Whatsapp-Gruppe von Kleinsorheim meldet sich keiner

Doch wem sonst? In der Kleinsorheimer Dorf-Whatsapp-Gruppe meldete sich keiner, dem ein Schaf fehlte. Fritz wurde schließlich in den Stall von Evi Kirchgassers Bruder gebracht und mit Futter versorgt. Denn ein Schaf einfach so laufen zu lassen, sei viel zu gefährlich, meint die Kleinsorheimerin: "Bei uns ist die B25 nicht weit. Oder wenn der im Dorf vor ein Auto springt, jemand das Lenkrad rumreißt?" Nein, das gehe gar nicht.

Zusammen mit Elke Liebhäuser-Schröppel versuchte Evi Kirchgasser telefonisch den Besitzer des Schafs zu finden. Ohne Knopfmarke im Ohr des Tieres ein schwieriges Unterfangen. Das Nördlinger Tierheim konnte den beiden Frauen nicht weiterhelfen, Leiterin Anna Schöch sagt: "Wir sind nur für Kleintiere zuständig." Wer eine Katze oder einen Hund findet, der kann sich an Anna Schöch wenden, auch Nager wie Kaninchen werden aufgenommen. Fritz muss leider draußen bleiben, einen Stall gibt es am Tierheim für ihn nicht. Doch einen Such-Aufruf posteten Anna Schöch und ihre Kollegen bei Facebook, die Reaktionen legen nahe, dass Fritz schon länger im Ries unterwegs ist: "Wir würden uns freuen, wenn der Besitzer gefunden wird."

Kommunen müssen sich um Fundtiere kümmern

Das Veterinäramt des Landratsamtes Donau-Ries konnte Evi Kirchgasser und Elke Liebhäuser-Schröppel ebenfalls nicht weiterhelfen, erklärt Sprecherin Maria Kränzler. Der Grund: Die Kommunen müssen sich um Fundtiere kümmern. Und tatsächlich hat sich eine Stadt im Landkreis eingeschaltet: Eine Mitarbeiterin des Harburger Rathauses bestätigte gegenüber unserer Redaktion, man habe einen Hobbyschäfer gefunden, bei dem das Schaf erst einmal unterkommen könne – bis die eigentliche Familie von Fritz gefunden ist.