Klimacamp vor St. Georg in Nördlingen: Aktivisten in der Kritik

Per Whatsapp kursieren in diesen Tagen gleich zwei Fotos von den Aktivisten, die in Nördlingen das Klimacamp vor der Kirche Sankt Georg aufgebaut haben. Wer die Bilder tatsächlich gemacht hat, ist unklar. Das eine soll die Klimaaktivisten dabei zeigen, wie sie mit einem Auto Paletten in die Innenstadt bringen. Auf dem anderen ist ein Mann zu sehen, der eine farbige Flüssigkeit in einen Gully kippt. Doch sind diese Bilder wirklich echt?

Martina Bachmann