Ein 52-jähriger Mann ist am Freitag gegen 18.40 Uhr am Klimacamp erschienen und ausfällig geworden. In einem Streitgespräch mit einem anwesenden 23-jährigen Mann soll er laut Polizeiangaben den Hitlergruß gezeigt und die Person zudem mit einem Apfel beworfen haben. Die eintreffende Streife konnte den 52-Jährigen noch antreffen und ihn erwartet nun eine Anzeige. (AZ)