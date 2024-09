Das Nördlinger Klimacamp ist abgebaut. Wie berichtet, wollen die Aktivisten eine Pause einlegen – wie lange die dauert, ist aktuell unklar. Man habe im Ries viele Ziele erreicht, teilten die Klimacamper vergangene Woche mit. Am Samstag sorgten sie mit einer Kletteraktion noch einmal für Aufregung, die Polizei musste einschreiten: Aktivistinnen und Aktivsten kletterten in die hohen Bäume vor Sankt Georg und hievten ein Transparent hoch. Da gleichzeitig das erste Rieser Kulturfestival mit einer großen Bühne auf dem Marktplatz stattfand, hatten die Klimacamper allerdings wenig Zuschauer. Der Stadt haben die Aktivisten ein besonderes Geschenk hinterlassen.

Dabei handelt es sich um ein selbst gebasteltes Hochbeet. In einer Pressemitteilung wird Lukas Reiner wie folgt zitiert: „Für Passanten und Passantinnen schön anzusehen, für Insekten eine Herberge und insgesamt ein Beitrag zum Nördlinger Stadtgrün.“ Rund sechs Wochen hatten die Aktivisten in Nördlingen vor der Kirche gecampt. Lima Koch: „Am Wochenende konnten wir im Rahmen des Nördlinger-Kulturfestivals zusammen mit Passanten und Passantinnen nochmals richtig viele Ideen für ein klimagerechtes Nördlingen sammeln.“

Klimacampin Nördlingen: Aktivisten wollen wieder Aktionen durchführen

Die sechs Wochen Klimacamp hätten die Erwartungen der Aktivisten übertroffen: „Mit so viel Resonanz, sowohl aus der Stadtbevölkerung als auch der Kommunalpolitik, haben wir nicht gerechnet. Mit Passanten und Passantinnen führten wir zahlreiche, überwiegend konstruktive und wertschätzende Gespräche. Und die Dauerkritik durch die Stadtpolitik zeigt, dass wir offensichtlich einen Nerv getroffen und sie als Verdrängungspolitiker entblößt haben. Verantwortungsvolle Politik gestaltet, anstatt sich an Überbringern schlechter Botschaften abzuarbeiten“, so Lars Mühlecker. Nach der Pausierung möchten die Aktivisten wieder Aktionen durchführen.

Die Klimaaktivisten hatten in den sechs Wochen mehrfach gegen Auflagen verstoßen. Für besondere Empörung sorgte in Nördlingen, als einer der Teilnehmer Farbe in einen Gully kippte. In einer Pressemitteilung der Stadt forderte schließlich der gesamte Stadtrat ein Ende des Klimacamps. Die Fraktion Grüne/Frauenliste distanzierte sich allerdings später von dieser Forderung. Die Klimaaktivisten wollten trotz Aufforderung für das Kulturfestival am vergangenen Wochenende nicht von ihrem Platz weichen. Das Landratsamt wies darauf hin, dass es sich um eine Versammlung handle, die im Grundgesetz verankert sei.