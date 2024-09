Das Nördlinger Klimacamp wird in der kommenden Woche abgebaut – vorerst

Das Nördlinger Klimacamp wird seine Versammlung in der kommenden Woche pausieren – so teilt es die Veranstalterin Tara Novák am späten Freitagnachmittag mit. Die Aktivistinnen und Aktivisten hatten sich am Globalen Klimastreik von Fridays for Future beteiligt – schon vor dem Start der Aktion hätten sie beschlossen, das Camp ab kommender Woche zu pausieren. Im Gespräch mit unserer Redaktion schildert Novák die Hintergründe.

