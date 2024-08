Warum die Aktivisten nicht im Generationengarten kochen dürfen

Die erste Nacht haben sie hinter sich gebracht, schildert Tara Novák vom Nördlinger Klimacamp: „Es war sehr gut, wir hatten eine ruhige Nacht.“ Eine Nachtwache haben sie eingerichtet, es seien die Erfahrungen von Angriffen, die Klimacamper in anderen Städten gemacht hätten, so Novák. Am Montagmorgen hatten die Nördlinger Aktivistinnen und Aktivisten zur Pressekonferenz eingeladen – in lockerer Runde auf dem Boden erläuterten sie noch einmal ihre Ziele, gingen aber auch auf den ersten Nachmittag am Sonntag ein, als die Polizei sie bat, den Generationengarten vor dem Löpsinger Tor zu verlassen.

