Zukunft der Kliniken im Ostalbkreis: Verantwortliche sind zufrieden

Die Umsetzung des sogenannten Zukunftskonzepts für die Ostalb-Kliniken läuft nach Plan, es wurden wichtige Grundlagen gelegt und Verbesserungen werden mehr und mehr spürbar. Diese Bilanz ziehen der Ostalbkreis und die Kliniken ein Jahr nach dem Beschluss des Kreistags, ein Zentralklinikum in Essingen zu bauen und die Krankenhauslandschaft auf der Ostalb neu zu ordnen. Dreh- und Angelpunkt des Zukunftskonzepts sei, heißt es in einer Mitteilung, die aufgrund von Fachkräftemangel, Finanzdruck und rechtlichen Vorgaben notwendige Konzentration medizinischer Schwerpunkte, zunächst in Aalen und Mutlangen und später am neuen sogenannten Regionalversorger in Essingen.

Landrat Dr. Joachim Bläse sagt: „Die vergangenen zwölf Monate haben gezeigt, wie notwendig und richtig es war, die Transformation anzustoßen. Ich bin sehr dankbar, dass wir auf der Ostalb Verantwortung übernommen und gehandelt haben, statt auf die Krankenhausreform zu warten, denn auch der neue Entwurf des Reformanpassungsgesetzes des Bundes bringt vorerst keine sichtbaren Verbesserungen für eine Versorgung in Flächenregionen wie der unseren. Während in Berlin noch diskutiert wird, haben wir bereits greifbare Fortschritte erzielt. Unser Ziel bleibt klar: eine hochwertige, wohnortnahe Krankenhausversorgung in öffentlicher Trägerschaft für alle Menschen im Ostalbkreis. Wenn wir das Zukunftskonzept weiter so konsequent umsetzen und uns nicht von Nebendebatten ablenken lassen, werden wir dieses ambitionierte Ziel gemeinsam erreichen.“

Urologioe zieht mit neuem Chefarzt nach Mutlangen

So entwickelt sich dem Landrat zufolge Aalen zum Notfallschwerpunkt für Herz-, Kopf- und Schwerverletztenversorgung. Zudem seien die Erweiterung der Zentralen Notaufnahme, der Ausbau der operativen Einheiten, der Intensivkapazitäten inklusive Intermediate-Care-Bereich sowie die Vorbereitungen für eine moderne Neuroradiologie in vollem Gang. Mit dem Ausbau der Neuroradiologie werde die Behandlung von Schlaganfällen für die gesamte Region auf ein neues Level gebracht. Die Urologie wird 2026 unter der Leitung des neuen Chefarztes Dr. René Ritter von Ellwangen nach Mutlangen umziehen und damit laut Bläse die onkologische Versorgung stärken.

Der Neubau des Regionalversorgers hat ebenfalls Fahrt aufgenommen, unterstreicht der Landrat. Christoph Rieß, der Vorstandsvorsitzende der Kliniken, ergänzt: „Wir haben in allen Bausteinen des Zukunftskonzepts wichtige Grundlagen gelegt und Fortschritte erzielt. Das gilt sowohl für die Konzentration von Leistungen in Aalen und Mutlangen als auch für die Weiterentwicklung von Ellwangen zum sektorenübergreifenden Versorger und nicht zuletzt für den Neubau in Essingen.“