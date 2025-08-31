Icon Menü
Körperliche Auseinandersetzung in Nördlingen: 26-Jährige leicht verletzt nach Streit

Nördlingen

26-jährige Frau bei Auseindersetzung leicht verletzt

In Nördlingen kam es am Samstagabend zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der eine 26-jährige Frau leicht verletzt wurde.
    Eine Frau ist bei einer Auseinandersetzung in Nördlingen leicht verletzt worden. Foto: Jens Büttner/dpa (Symbolbild)

    Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen ist es am Samstagabend gegen 19.15 Uhr in Nördlingen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wurde eine Frau dabei leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen gerieten die beiden Beteiligten aus bislang unbekannten Gründen in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung versetzte ein 23- jähriger Beschuldigter einer 26-jährigen Geschädigten einen Faustschlag gegen die Schulter, woraufhin diese zu Boden stürzte. Anschließend trat der Mann die am Boden liegende Frau ein weiteres Mal. Die Geschädigte erlitt durch den Vorfall leichte Verletzungen, eine ärztliche Versorgung vor Ort war jedoch nicht erforderlich. Gegen den Beschuldigten wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. (AZ)

